Caregiver Day 2026: al centro la cura quotidiana e il ruolo di chi assiste

A Morciano di Romagna un incontro dedicato al libro-fumetto “I sogni di Park” per raccontare il Parkinson e il valore della rete di sostegno

Il valore della cura quotidiana, spesso silenziosa ma fondamentale, torna al centro dell’attenzione nel Distretto di Riccione con il Caregiver Day 2026, il calendario di incontri, momenti di confronto e iniziative promosso dai Comuni del territorio, dagli Enti del Terzo Settore e dall’Ausl della Romagna insieme alla comunità locale.

L’iniziativa nasce nel solco della legge regionale 2/2014, con cui la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto ufficialmente il ruolo del caregiver familiare, valorizzandone il contributo umano e sociale all’interno della comunità.

Tra gli appuntamenti dell’edizione 2026 ci sarà anche l’incontro in programma sabato 30 maggio alle ore 10.30 a “Il Cerchio” di Morciano di Romagna, dedicato alla presentazione del libro-fumetto “I sogni di Park” di Mauro Mogliani. Un evento aperto a tutta la cittadinanza e pensato come momento di dialogo autentico sul tema della malattia di Parkinson e del ruolo del caregiver.

Il fumetto racconta infatti il Parkinson attraverso uno sguardo personale e diretto, capace di trasformare la fragilità in racconto e la malattia in occasione di consapevolezza. Mauro Mogliani, autore e fumettista, ha scoperto da alcuni anni di convivere con il Parkinson e ha scelto di utilizzare il linguaggio del disegno e della narrazione illustrata per condividere emozioni, paure, cambiamenti e riflessioni legate alla malattia. Un racconto intenso e sincero che negli ultimi mesi sta girando diversi territori italiani, diventando uno strumento di sensibilizzazione molto forte e capace di parlare a pubblici differenti.

L’incontro di Morciano rappresenterà così non soltanto una semplice presentazione editoriale, ma soprattutto un’occasione di confronto aperto tra caregiver, familiari, operatori e cittadini. Durante la mattinata si parlerà delle difficoltà quotidiane che accompagnano la cura di una persona fragile, ma anche delle risorse emotive, delle relazioni e delle reti di sostegno che possono aiutare chi assiste a non sentirsi solo. Un tema sempre più centrale in una società in cui cresce il numero delle persone che, spesso lontano dai riflettori, si fanno carico dell’assistenza ai propri cari.

L’appuntamento si inserisce all’interno di un percorso che il territorio del Distretto di Riccione porta avanti ormai da anni per rafforzare l’attenzione verso il benessere dei caregiver familiari, promuovendo occasioni di informazione, supporto psicologico, socialità e valorizzazione del loro ruolo. Anche quest’anno il Caregiver Day punta infatti a mettere al centro non soltanto il tema dell’assistenza, ma soprattutto quello della dignità della cura, riconoscendo il valore umano di chi ogni giorno affronta sfide complesse fatte di fatica, responsabilità e amore.

A promuovere l’incontro dedicato a “I sogni di Park” sono diverse realtà del territorio impegnate nel sostegno alle persone fragili e alle loro famiglie, tra cui Associazione Parkinson in Rete, Il Gesto Società Cooperativa Sociale e Ali di Farfalle APS, in collaborazione con il Distretto di Riccione. Un lavoro condiviso che conferma come la costruzione di comunità più inclusive e attente passi anche attraverso la capacità di riconoscere e sostenere concretamente chi si prende cura degli altri ogni giorno.



