Carlo D'Attanasio liberato in Papua Nuova Guinea dopo quattro anni di detenzione

Il ministro degli Esteri Tajani annuncia l'assoluzione del connazionale: “Finalmente libero”

È stato liberato in Papua Nuova Guinea Carlo D'Attanasio, cittadino italiano detenuto da quattro anni. A darne notizia è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un punto stampa presso l'Unità di crisi alla Farnesina.

“È stato assolto e ora finalmente è libero”, ha dichiarato Tajani, sottolineando il lavoro svolto dalla diplomazia italiana in questi anni per garantire assistenza al connazionale e giungere a una soluzione positiva del caso.

Le circostanze esatte della vicenda giudiziaria non sono ancora state rese note, ma la liberazione di D'Attanasio rappresenta un importante risultato per la diplomazia italiana. Il ministero degli Esteri ha confermato che l’uomo sarà presto rimpatriato in Italia.