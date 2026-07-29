Caro gasolio, Federconsumatori Rimini: "Taglio delle accise insufficiente"

Riduzione di 17 centesimi fino al 6 agosto. L'associazione chiede interventi più incisivi contro rincari e speculazioni

Il taglio delle accise sul gasolio disposto dal Governo, pari a 17 centesimi al litro tra accise e IVA e valido fino al 6 agosto, non convince Federconsumatori Rimini. Secondo l'associazione, la misura è troppo limitata sia nell'entità sia nella durata e non basta a compensare i rincari registrati nelle ultime settimane.

Federconsumatori evidenzia che, nonostante il provvedimento, il prezzo del diesel resta elevato e denuncia la presenza di sovrapprezzi che, secondo le stime dell'Osservatorio nazionale, superano i 24 centesimi al litro. Ai maggiori costi per il rifornimento si aggiungono inoltre gli aumenti indiretti legati al trasporto delle merci.

Per questo l'associazione chiede un taglio delle accise più consistente, pari ad almeno 25 centesimi sul gasolio e 20 sulla benzina fino a settembre, oltre a controlli più severi contro le speculazioni e alla revisione del meccanismo che applica l'Iva anche sulle accise. Le risorse necessarie, conclude Federconsumatori, potrebbero arrivare da una maggiore tassazione degli extraprofitti delle aziende energetiche e petrolifere.