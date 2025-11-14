Cartelli coperti da sacchi dell’immondizia: FdI attacca la giunta Angelini

Sotto accusa la segnaletica coperta durante i giorni di maggiore afflusso: “Un biglietto da visita indecoroso”

Il capogruppo Stefano Paolini di Fratelli d'Italia di Riccione critica la presenza, in diversi punti della Perla Verde, di cartelli stradali coperti con sacchi dell’immondizia durante periodi di forte afflusso turistico. Un’immagine che, secondo Paolini, rappresenta l’ennesima dimostrazione del degrado urbano e della scarsa attenzione al decoro in una città che dovrebbe invece tutelare la propria bellezza.

La nota stampa di Stefano Paolini

“Chi sbandiera ai quattro venti la considerazione per la propria città non può nascondere l’evidenza di una realtà ben diversa. La giunta Angelini colleziona gaffe ed errori madornali testimonianza dell’incapacità del suo agire con un prezzo che i riccionesi si vedono costretti a pagare.

L’ultimo esempio arriva dalle immagini che alleghiamo. Nel periodo che ha portato a Riccione visitatori di Ecomondo e gente arrivata per ricordare i propri defunti guardate che bel biglietto da visita abbiamo offerto loro: cartelli stradali incaprettati da sacchi neri dell’immondizia, cornice indecorosa al passaggio di mezzi, pedoni, biciclette e pullman. Decine e decine sparsi in tutta la città.

Il degrado passa anche dal decoro. Invece che rimuovere i cartelli stradali non più attuali ed eventualmente da utilizzare all’occorrenza, li coprono con i sacchi dell’immondizia. Non bastavano strade e marciapiedi pieni di buche, rattoppati alla meno peggio o lasciati alla mercé di chi passeggia, va in bici o in carrozzina a proprio rischio e pericolo. Ora anche intere vie da paesaggio funesto, con segnaletica orribilmente deturpata da chi è stato autorizzato a farlo senza nemmeno pensare che esiste un’immagine da preservare e che Riccione è la seconda città della provincia oltreché capitale del turismo dove il decoro e la bellezza dovrebbero essere prioritari ed invece purtroppo non è così. Almeno da quanto si vede”