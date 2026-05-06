Cartello troppo piccolo sul Ponte di Tiberio: "Serve qualcosa di più visibile, anche per i turisti"

La segnalazione di un lettore

Un lettore segnala una possibile criticità nella gestione della segnaletica all’altezza del Ponte di Tiberio, a Rimini, in questo momento interessato da un intervento di restauro e riqualificazione. Secondo quanto riportato, la cartellonistica che indica il percorso alternativo risulterebbe poco visibile e non sufficientemente chiara, soprattutto per i turisti che transitano nella zona. La segnalazione evidenzia come una freccia direzionale più grande e ben evidenziata possa facilitare l’orientamento dei visitatori e migliorare la fruibilità dell’area durante il periodo del cantiere.