Caso Almasri: “Meloni si assume la responsabilità politica”

Parodi: “Processo a Bartolozzi potrebbe avere ricadute politiche. La responsabilità politica non coincide con quella penale”

Nel dibattito acceso attorno al caso Almasri, interviene il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (Anm), Cesare Parodi, che ai microfoni di Radio Anch’io chiarisce la posizione della magistratura rispetto al ruolo della premier Giorgia Meloni e ai possibili sviluppi giudiziari che coinvolgono Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia.

"Credo che la premier Meloni sulla vicenda Almasri, come è normale che sia essendo il capo del governo, si sia assunta la responsabilità politica, che non sempre coincide con quella penale. Sono due cose diverse", ha dichiarato Parodi. Le sue parole arrivano in risposta alle dichiarazioni della presidente del Consiglio, che aveva definito "assurdo" che la sua posizione fosse stata archiviata, mentre per i ministri coinvolti potrebbe essere richiesta l'autorizzazione a procedere.

Il presidente dell’Anm sottolinea inoltre che un eventuale processo a Giusi Bartolozzi potrebbe avere “ricadute politiche” significative, sottintendendo la delicatezza del rapporto tra giustizia e istituzioni in questa fase.

Il caso Almasri, che ha acceso i riflettori su dinamiche interne al governo e sulla gestione della giustizia, continua così a sollevare interrogativi non solo giudiziari, ma anche istituzionali e politici.