Caso Epstein, tra i file spunta una foto del principe Andrea con alcune donne
Media: “Lo scatto sarebbe stato realizzato nella residenza reale di Sandringham”
Tra i documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul caso Jeffrey Epstein compare anche una fotografia che ritrae il principe Andrea, duca di York, già caduto in disgrazia per il suo coinvolgimento nello scandalo legato al finanziere statunitense condannato per abusi sessuali su minori.
Nell’immagine, il fratello di re Carlo III appare sdraiato accanto a due donne, la cui identità è stata oscurata nei file ufficiali. Alle sue spalle si distingue Ghislaine Maxwell, storica collaboratrice di Epstein, attualmente detenuta negli Stati Uniti dopo la condanna per traffico sessuale.
Secondo un’analisi condotta da Sky News, la fotografia sarebbe stata scattata nel salone di Sandringham House, la residenza di campagna della famiglia reale britannica nel Norfolk. L’ipotesi si basa sul confronto tra l’arredamento visibile nello scatto e immagini d’archivio della dimora reale.
I documenti diffusi dalle autorità statunitensi contengono numerose parti oscurate. Tra queste figurano i nomi di circa 1.200 vittime, inclusi quelli di 254 donne indicate come “massaggiatrici”. Le omissioni, spiegano le autorità, sono state effettuate per tutelare la privacy delle persone coinvolte.
Oltre alla fotografia del principe Andrea, il materiale comprende anche altri scatti che ritraggono Jeffrey Epstein in compagnia di personaggi di primo piano, tra cui l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. La pubblicazione dei file continua ad alimentare l’attenzione mediatica su uno dei più gravi scandali giudiziari degli ultimi decenni, con ripercussioni che si estendono ben oltre i confini statunitensi.