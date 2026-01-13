Caso gatti ex caserma, le associazioni non aspettano più: ricorso al Giudice e protesta in piazza sabato

"Bisogna salvarli subito"

Decine di gatti vivono da anni all’interno dell’ex caserma Giulio Cesare di Rimini, oggi demolita e in fase di riqualificazione. Le associazioni animaliste Cuori Randagi e Amici di Soraya denunciano il blocco burocratico che da mesi impedisce ai volontari di entrare nell’area per censire e mettere in sicurezza i felini.

Stanchi dell’attesa, ieri hanno depositato un ricorso d’urgenza al Tribunale di Rimini (ex art. 700 c.p.c.) per ottenere misure immediate a tutela degli animali, chiamando in causa Demanio e Comune, responsabile della gestione del randagismo. Secondo i volontari, alcuni gattini sarebbero già morti, predati dai gabbiani.

Le associazioni criticano le risposte dell’amministrazione comunale e annunciano una manifestazione pacifica sabato davanti al Municipio.