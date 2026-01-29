Caso Pierina: interrogata Manuela Bianchi dopo le "bugie" dell'amica

La procura stringe i tempi, Manuela Bianchi di nuovo dai magistrati. Concluso l’interrogatorio

Si è concluso nel pomeriggio, in Procura a Rimini, l’interrogatorio di Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, uccisa nell’ottobre 2023 nel garage del condominio in cui viveva. La donna è stata ascoltata come persona informata sui fatti dal pm Daniele Paci per chiarire alcune circostanze emerse nel corso dell’ultima udienza in Corte d’Assise.

In particolare, l’audizione sarebbe legata alle dichiarazioni rese da un’amica intima di Bianchi durante la sua deposizione davanti ai giudici riminesi. Davanti alla Corte d’Assise è in corso il processo a carico di Louis Dassilva, 35 anni, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Per Dassilva è inoltre prevista domani a Bologna un’udienza davanti al Tribunale della Libertà, chiamato a esaminare gli atti del procedimento. Non si esclude che, anche in vista di questo passaggio, la Procura abbia ritenuto necessario acquisire ulteriori precisazioni da Manuela Bianchi, legata all’imputato da una relazione extraconiugale.

Manuela Bianchi è indagata per favoreggiamento ed è assistita dall’avvocata Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan. Il procedimento a suo carico procede su un binario parallelo, seppur collegato, rispetto al processo principale. L’amica ascoltata in aula, al termine della deposizione, sarebbe stata denunciata dalla Procura per alcune affermazioni ritenute non veritiere.