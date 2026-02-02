Caso Pierina: mentre Dassilva resta in cella, la difesa di Valeria smonta l'ipotesi del giornalista Rai

"Quel racconto? Solo un viaggio mentale dovuto allo stress"

Confermata per la terza volta la custodia cautelare in carcere per Louis Dassilva. Il Tribunale della Libertà di Bologna ha ribadito la validità dell’ordinanza firmata dal gip di Rimini Vinicio Cantarini. L’uomo ha lasciato il Palazzo di Giustizia scortato dalla polizia penitenziaria, senza commentare la decisione.

Nel corso dell’udienza di oggi, lunedì 2 febbraio, hanno testimoniato alcuni agenti della Squadra Mobile di Rimini. In particolare il dirigente Marco Masia ha ricostruito una conversazione del febbraio 2025 tra Valeria Bartolucci e un giornalista Rai, successivamente acquisita agli atti, nella quale veniva ipotizzata una ricostruzione del delitto poi risultata priva di riscontri investigativi.

Al termine dell’udienza l’avvocata Chiara Rinaldi, legale della Bartolucci, ha spiegato che il racconto sarebbe maturato in un periodo di scarsa lucidità della sua assistita, definendolo “un viaggio mentale”. Valeria Bartolucci sarà ascoltata il 23 febbraio in Corte d’Assise come testimone, ma risulta indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero e possibile favoreggiamento personale.