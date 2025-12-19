Caso Pierina Paganelli, l’avvocata Nunzia Barzan sotto esame disciplinare

Esposti nati nel contesto dell'omicidio della Paganelli, ma non solo

Al consiglio di disciplina dell'ordine degli avvocati di Bologna si è tenuta un'udienza per alcuni procedimenti disciplinari a carico dell'avvocata Nunzia Barzan, nati da esposti presentati nel contesto delle indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini, ma non solo. Nunzia Barzan assiste Manuela Bianchi, la nuora della vittima, che aveva una relazione extraconiugale con l'imputato, Louis Dassilva. Come riferisce l'ANSA, gli esposti contro la legale, che ipotizzano condotte contrarie al codice deontologico forense, sono stati presentati tra l'altro dallo stesso Dassilva e dalla moglie, Valeria Bartolucci, che inizialmente le avevano conferito mandato. E poi dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Rimini, ma anche dall'uomo arrestato di recente con l'accusa di aver incendiato l'auto al fratello di Nunzia, Davide Barzan. Il consiglio di disciplina ha invitato Nunzia Barzan, difesa dall'avvocato Marlon Lepera, a redigere memorie a sua discolpa e ha proceduto con l'incardinamento e l'istruttoria dei vari procedimenti. Anche Dassilva, collegato dal carcere e Bartolucci sono stati sentiti come testimoni.