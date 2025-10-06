Caso Pierina Paganelli, l'inchiesta continua. L'intervista all'avvocato della famiglia

Due anni dopo ancora senza giustizia per Pierina Paganelli

A due anni dall’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa con 29 coltellate nel garage del suo condominio in via del Ciclamino 31 a Rimini, il caso resta ancora senza un colpevole definitivo. L’unico imputato è Louis Dassilva, compagno della nuora della vittima, Manuela Bianchi.

Secondo l’accusa, Dassilva avrebbe agito con premeditazione e particolare crudeltà, approfittando dell’oscurità e della solitudine del luogo per colpire. Due fendenti, di cui uno al cuore, sono stati ritenuti mortali. Il movente — ancora oggetto di discussione — ruoterebbe attorno a tensioni familiari e a una relazione extraconiugale che avrebbe incrinato i rapporti tra i protagonisti.

Nel corso di un’intervista, l’avvocato Marco Lunedei, legale dello studio Paganelli, ha espresso il proprio punto di vista sul delicato caso Pierina di Rimini, che continua a destare grande attenzione da parte dell’opinione pubblica.

Secondo Lunedei, la posizione dei due indagati non appare del tutto slegata dai fatti:

“I due soggetti non dimostrano la totale estraneità rispetto all’accaduto — ha dichiarato —, anche se il quadro investigativo resta complesso e in evoluzione. Esistono elementi che rendono plausibile una loro implicazione, ma serviranno ulteriori verifiche per accertare la verità.”

L’avvocato ha poi sottolineato l’importanza di mantenere equilibrio nel giudizio mediatico, ricordando che l’indagine è ancora in corso e che ogni ipotesi deve essere vagliata con prudenza.

“In casi come questo — ha aggiunto — è fondamentale non anticipare conclusioni. La giustizia deve poter lavorare con serenità e nel rispetto delle garanzie difensive.”

Le parole dell’avvocato Lunedei offrono uno sguardo tecnico ma prudente su un’inchiesta che promette nuovi sviluppi nei prossimi mesi.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Marco Lunedei, avv. fam. Paganelli