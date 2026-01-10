Altarimini

Caso Pierina: Quarto Grado, indagata la moglie di Louis Dassilva

Valeria Bartolucci è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pm

A cura di Glauco Valentini Redazione
10 gennaio 2026 07:54
Caso Pierina: Quarto Grado, indagata la moglie di Louis Dassilva - Un fermo immagine di Valeria Bartolucci su Rete4
Un fermo immagine di Valeria Bartolucci su Rete4
Rimini
Cronaca
Condividi

E' finita nel registro degli indagati Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, l'uomo attualmente in carcere con l'accusa di omicidio per la morte di Pierina Paganelli. Bartolucci è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pm. A rivelarlo, durante la puntata di "Quarto Grado" in onda ieri sera su Retequattro, è stata la giornalista Francesca Carollo. Dassilva è imputato dell'omicidio della pensionata avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini