Caso Pierina: Quarto Grado, indagata la moglie di Louis Dassilva

Valeria Bartolucci è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pm

E' finita nel registro degli indagati Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, l'uomo attualmente in carcere con l'accusa di omicidio per la morte di Pierina Paganelli. Bartolucci è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pm. A rivelarlo, durante la puntata di "Quarto Grado" in onda ieri sera su Retequattro, è stata la giornalista Francesca Carollo. Dassilva è imputato dell'omicidio della pensionata avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini.