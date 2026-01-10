Caso Pierina: Quarto Grado, indagata la moglie di Louis Dassilva
Valeria Bartolucci è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pm
A cura di Redazione
10 gennaio 2026 07:54
E' finita nel registro degli indagati Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, l'uomo attualmente in carcere con l'accusa di omicidio per la morte di Pierina Paganelli. Bartolucci è accusata di favoreggiamento e false informazioni al pm. A rivelarlo, durante la puntata di "Quarto Grado" in onda ieri sera su Retequattro, è stata la giornalista Francesca Carollo. Dassilva è imputato dell'omicidio della pensionata avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini.