Caso Pierina, resta in carcere Louis Dassilva

Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato, per la terza volta, la custodia cautelare in carcere per Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. La donna fu uccisa la sera del 3 ottobre 2023 con 29 coltellate nel garage di via del Ciclamino, a Rimini.

Il collegio del Riesame (Monari, Petragnani Gelosi e Poschi) ha ribadito la validità dell’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini. La decisione è arrivata dopo l’udienza di venerdì, celebrata a seguito di un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione.