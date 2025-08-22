Casteldelci, appuntamento con “Un passo alla volta” per promuovere la salute

L’incontro gratuito si terrà lunedì 25 agosto all’Ecopark e punta a sensibilizzare sull’importanza dell’attività motoria

Non si fermano neanche in piena estate gli incontri gratuiti di promozione della salute organizzati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ambito territoriale di Rimini e dalla Casa della Comunità, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con il patrocinio delle amministrazioni comunali e il coinvolgimento di alcune associazioni del territorio.

Lunedì 25 agosto a Casteldelci, all’Ecopark (località Giardiniera), si svolgerà dalle ore 16 alle 18 “Un passo alla volta”, l’iniziativa finalizzata a far conoscere ai cittadini i benefici dell’attività motoria e quanto sia importante contrastare la sedentarietà per mantenersi in salute in modo economico e divertente.

L'evento, condotto dal tecnico dell’Attività Motoria e dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, è rivolto in particolare a persone con patologie croniche e ai loro familiari: si suggerisce di indossare abbigliamento e calzature sportive.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.

Nella stessa località, con identica sede, sono poi in programma due successivi appuntamenti di promozione della salute: giovedì 4 settembre “Il carrello della salute” e mercoledì 10 settembre “Emozioni in equilibrio”.

Per informazioni ed eventuali adesioni si può inviare una mail all’indirizzo [email protected] (indicando nome, cognome, data di nascita, telefono e iniziativa alla quale si è interessati), oppure telefonare al n. 334 3429196 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.





