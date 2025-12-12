Rimini, via libera al recupero di 1.600 mq dell’ex ferrovia Rimini–San Marino

Da terreno inutilizzato a percorso ciclopedonale

Nella seduta di ieri (giovedì 11 dicembre) il Consiglio Comunale di Rimini ha approvato con 26 favorevoli e 1 astenuto l’avvio del patto di collaborazione tra Comune e la Parrocchia di Santa Maria Mater Ecclesiae per la rigenerazione di un’area che è parte dell’ex percorso ferroviario Rimini–San Marino, un terreno di circa 1.600 metri quadrati adiacente alle strutture sportive di via Montescudo. L’accordo prevede che lo spazio venga recuperato e reso fruibile sia dagli utilizzatori del nuovo impianto sportivo in fase di realizzazione, sia dai cittadini, che potranno usufruirne liberamente in orario diurno anche come collegamento ciclopedonale tra le vie Coriano e Montescudo. A presidiare e sostenere le attività sarà costituito un gruppo Ci.vi.vo., che affiancherà la Parrocchia nella cura e nella gestione condivisa dell’area. Dal consiglio via libera anche al piano comunale delle installazioni degli impianti per la telefonia mobile 2026 (19 favorevoli 8 astenuti) e al progetto per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale sulla Statale 16 in corrispondenza di Via Barsanti che sostituirà l'attuale attraversamento semaforico sulla SS16 (approvata con 22 favorevoli e 4 astenuti). L'opera creerà un collegamento protetto tra le due zone della città divise dalla Statale, migliorando sicurezza e scorrevolezza del traffico. Approvata infine anche la bozza di convenzione per un permesso di costruire convenzionato (19 voti favorevoli, 6 astenuti e 2 contrari).