Casteldelci sotto le stelle: il blues d’altri tempi dei Dog & Mosquito Boogie

Appuntamento sabato 16 agosto

Sabato 16 agosto 2025, alle 21:30, il centro storico di Casteldelci si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere il travolgente spettacolo dei Dog & Mosquito Boogie.

Un viaggio sonoro tra blues delle origini e sonorità roots, dove il protagonista assoluto sarà DOG, autentico one-man band “vecchia maniera”: voce graffiante, strumenti suonati in simultanea e un repertorio che affonda le radici nel blues pre-war, nel ragtime e nell’hokum degli anni ’20 e ’30.

L’evento, ad ingresso gratuito, è realizzato con il patrocinio del Comune di Casteldelci