Catamarano alla deriva per il maltempo: morto lo skipper, salvi quattro passeggeri

Il 48enne comandante lituano colto da un malore durante il maltempo. La Guardia Costiera ha tratto in salvo gli altri occupanti, tra cui un minore

Un catamarano è rimasto alla deriva al largo di Punta Sabbioni, nei pressi della bocca di Porto della Laguna di Venezia, dopo che il comandante, un 48enne lituano, è stato colto da un malore fatale. A bordo si trovavano altre quattro persone, tra cui un minore, che non riuscivano a governare l’imbarcazione. L’allarme è scattato tra le 12 e le 12.30 di domenica 24 agosto: sul posto sono intervenuti Guardia Costiera, vigili del fuoco e sanitari del 118, che hanno constatato il decesso del capitano ma hanno messo in salvo gli altri passeggeri. Secondo le prime ricostruzioni, il maltempo che ha colpito la zona avrebbe reso più critiche le manovre a bordo. Sono in corso accertamenti sull’imbarcazione, che potrebbe essere posta sotto sequestro.