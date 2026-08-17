Cattolica, al via le domande per ricevere i contributi per i libri scolastici

Dal 4 settembre al 23 ottobre domande per alunni di scuole medie e superiori. Online con SPID, CIE o CNS: ecco come chiedere il contributo

A Cattolica sono al via le domande per ottenere il contributo destinato all’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2026-2027. La misura, prevista dalla Regione Emilia-Romagna, è rivolta alle famiglie che si trovano in condizioni economiche più fragili e riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le richieste potranno essere presentate da venerdì 4 settembre fino alle ore 18 del 23 ottobre 2026, esclusivamente online attraverso l’applicativo ER.GO SCUOLA, disponibile sul portale regionale. Per accedere alla procedura è necessario utilizzare SPID, CIE oppure CNS. Il contributo è riservato agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un Isee in corso di validità compreso in una delle due fasce previste. La prima va da 0 a 10.632,94 euro, mentre la seconda comprende gli Isee da 10.632,95 a 15.748,78 euro.

Tra gli altri requisiti richiesti c’è l’iscrizione a una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale o paritaria, del sistema nazionale di istruzione. Possono accedere anche gli studenti residenti in Emilia-Romagna che frequentano scuole situate in regioni confinanti, purché rientrino quotidianamente nella propria residenza. La misura riguarda inoltre gli iscritti ai percorsi di primo livello dei Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). È previsto un requisito anagrafico: gli studenti devono essere nati a partire dal 1° gennaio 2002. Il limite non si applica agli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992.

«Garantire il diritto allo studio significa anche sostenere concretamente le famiglie nell’affrontare le spese legate alla scuola», sottolinea il vicesindaco e assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini. «Il contributo per l’acquisto dei libri scolastici rappresenta un aiuto importante, soprattutto in un momento in cui il costo della vita incide significativamente sui bilanci familiari». La domanda deve essere compilata da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore. Se lo studente è maggiorenne, può presentarla direttamente oppure delegare formalmente un genitore o un tutore. Per la compilazione è disponibile una guida online all'interno dell'applicativo ER.GO SCUOLA. Le famiglie che hanno bisogno di assistenza possono inoltre rivolgersi gratuitamente ai Centri di assistenza fiscale convenzionati con ER.GO, il cui elenco è allegato all’avviso pubblico del Comune.