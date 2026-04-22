Cattolica, al via manutenzione del laghetto del Parco della Pace

Il bacino è stato quindi riempito nuovamente con l’acqua proveniente dal pozzo

Sono partiti martedì mattina i lavori di manutenzione straordinaria del laghetto all’interno del Parco della Pace di Cattolica. L’intervento ha preso il via con la rimozione dei fanghi accumulati nel sistema di ricircolo dell’acqua. Si è proseguito con la pulizia dei punti più critici del fondale, dove si erano depositati ulteriori sedimenti. Gli interventi, eseguiti dagli operai del servizio Manutenzioni del Comune, con il prezioso supporto e collaborazione dei volontari della Protezione Civile di Cattolica, di una ditta specializzata in autospurgo, sono stati svolti nel pieno rispetto e cura della fauna presente nel laghetto, in cui vivono alcune tartarughe e pesci. A seguire le operazioni, con particolare attenzione alla fauna, una rappresentante dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) e le guardie zoofile.

È stata rimossa gran parte dell’acqua presente nel laghetto, consentendo di intervenire sui bordi con idropulitrice ad alta pressione per una pulizia in profondità. Al termine delle operazioni, si è rimessa in funzione la pompa che alimenta la fontana centrale del laghetto. Il bacino è stato quindi riempito nuovamente con l’acqua proveniente dal pozzo che si trova vicino alla piscina comunale. Presente alle operazioni, l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni. “Entro qualche giorno ultimeremo la pulizia del laghetto – ha spiegato l’Assessore Uguccioni - un intervento di manutenzione che è solo il primo tassello del piano di riqualificazione dell’intero Parco della Pace per il quale abbiamo vinto un bando e ottenuto un finanziamento, grazie all’impegno dell’Assessora Claudia Gabellini, legato alla sicurezza e all’adozione di misure contro la devianza giovanile. Stiamo definendo il progetto finale per la realizzazione dei servizi igienici pubblici, di un campo da bocce, per la sistemazione della pavimentazione sconnessa vicino alla Bottega del parco e per l’acquisto e installazione di altri giochi. La riqualificazione del Parco è uno degli impegni del nostro mandato. Riconsegneremo alla città il suo polmone verde, centro naturale di aggregazione, socialità e palestra a cielo aperto per praticare tante discipline sportive”.