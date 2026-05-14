Cattolica, asta pubblica per oltre 50 beni rinvenuti e non reclamati

Sabato 16 maggio ai magazzini comunali in vendita biciclette, oggetti e attrezzature: il ricavato sarà destinato a finalità di beneficenza

Biciclette da corsa per uomo, donna e bambino, mountain bike, macchine fotografiche, bigiotteria, occhiali da sole, borse, orologi e anche un tabellone da canestro. Sono più di 50 i beni che il Comune di Cattolica metterà all’asta sabato 16 maggio, ai magazzini di via Mercadante, dalle ore 9 alle ore 12.

Gli oggetti, rinvenuti sul territorio comunale e non reclamati entro i termini di legge o di proprietà del Comune e non più in uso, saranno alienati tramite asta pubblica con il metodo del “pubblico banditore”. Gli oggetti avranno una base d’asta prefissata, per i quali le offerte in aumento non potranno essere inferiori a 1 euro.

Per chi volesse visionare in anticipo gli oggetti all’asta, il magazzino comunale sarà aperto venerdì 15 maggio dalle ore 8 alle 12.

Il ricavato della vendita sarà destinato a scopi benefici (le somme verranno allocate nel capitolo di spesa “Contributi di assistenza e beneficenza a indigenti” come parte del progetto “Cattolica città solidale”).

Gli aggiudicatari dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido e procedere al pagamento immediato dell'importo dovuto esclusivamente in contanti, contestualmente al ritiro del bene.

L'elenco completo degli oggetti e tutte le informazioni sono disponibili alla pagina del sito istituzionale del Comune di Cattolica (Albo pretorio).