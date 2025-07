Cattolica canta in piazza: protagonisti studenti, famiglie e docenti

La corale “In-Canto in-Coro” celebra la Giornata Mondiale della Musica con un grande concerto in piazza Roosevelt

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cattolica, celebra la Giornata Mondiale della Musica, rinnovando il proprio impegno nella promozione della cultura e dell’educazione musicale.

Domenica 22 giugno, alle ore 21:00, piazza Roosevelt si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per accogliere il concerto della corale mista IN-CANTO IN CORO, composta da alunne/i, docenti, ex studenti dell’Istituto Comprensivo e dalle loro famiglie e diretta dalla Maestra Claudia Giunta. A presentare la serata sarà la Maestra Eleonora Martina.





Il Vicesindaco e Assessore a Scuola e Politiche Educative, Federico Vaccarini: «La Giornata Mondiale della Musica è per noi un’occasione preziosa per valorizzare la passione e l’impegno dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze e di tutte le persone, come insegnanti e famiglie, che a partire dalle nostre scuole contribuiscono ad infondere valore a questo luogo portandolo a patrimonio della città intera. Il progetto corale dell’Istituto Comprensivo rappresenta un esempio virtuoso di educazione civica, emotiva e culturale. Ringraziamo le insegnanti, le famiglie e tutti coloro che rendono possibile questo percorso: la musica è un linguaggio universale che parla al cuore di tutti e che contribuisce a costruire comunità inclusive e consapevoli».





«L’Amministrazione ha voluto, ancora una volta, riconoscere e dare valore alla musica d’insieme, e in particolare alla coralità – spiega la Maestra Claudia Giunta – perché riesce a unire nelle diversità, creando armonia e condivisione. Fra l’altro, un buon numero di coristi di IN-CANTO IN-CORO ha appena terminato una masterclass col Maestro Riccardo Muti a Ravenna: un’esperienza straordinaria di vita, di grande musica e di grandi emozioni, ispirata dalla frase di Sant’Agostino "Cantare amantis est", ovvero "cantare è proprio di chi ama”. Cantare insieme fa bene al cuore e alla mente – prosegue Giunta – ci fa star bene con gli altri e ci aiuta a capire che ognuno è prezioso per il contributo che dà. Cantare ci rende liberi, ci aiuta a conoscere noi stessi, gli altri, il mondo. Proprio cantando possiamo diventare uomini e donne migliori, perché cantare è proprio di chi ama».

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: domenica 22 giugno, ore 21:00, in piazza Roosevelt.