Cattolica, Capodanno tra musica e tradizione: stop ai botti per tutelare gli animali

Presentato il piano per la notte di San Silvestro: dai JJ Vianello al tuffo in mare

Tutto pronto per il Capodanno 2025/2026 a Cattolica, dove la notte più lunga dell’anno sarà all’insegna della musica, dei concerti e del tradizionale tuffo in mare. Ma le feste si svolgeranno nel rispetto della sicurezza e del benessere degli animali, grazie alle ordinanze comunali appena emanate.

In particolare, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro su tutto il territorio comunale dalle ore 20 del 31 dicembre 2025 alle 7 del 1° gennaio 2026 e dalle 20 del 1° gennaio alle 7 del 2 gennaio, anche tramite distributori automatici.

Inoltre, dal 31 dicembre alle 12 fino alla mezzanotte del 1° gennaio, non potranno essere utilizzati petardi e fuochi d’artificio rumorosi, sia in luoghi pubblici sia in aree private dove gli effetti pirotecnici possano coinvolgere persone o beni altrui. Il Comune invita a preferire giochi luminosi e silenziosi per non spaventare cani, gatti e altri animali.

Le ordinanze si inseriscono in un più ampio piano di sicurezza: la Polizia locale intensificherà i controlli su strade, parcheggi, occupazioni di suolo pubblico e attività commerciali. Nella notte di Capodanno saranno sette gli agenti presenti in strada, uno in più rispetto allo scorso anno.

Gli eventi, diffusi tra piazze e viali del centro, prevedono dj set, radio Bruno show e il concerto live dei “JJ Vianello & gli Intoccabili”. Il Tuffo di Capodanno si terrà come di consueto alle 11 sulla spiaggia libera davanti a Piazza Primo Maggio.

“Vogliamo che cittadini e turisti possano vivere la festa in sicurezza e nel rispetto delle regole”, spiegano l’assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci e l’assessora alla Polizia Locale Claudia Gabellini. “Cattolica sarà un grande salone a cielo aperto, dove divertirsi insieme sotto le luci calde della nostra città”.