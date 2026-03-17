Cattolica celebra la Giornata in memoria delle vittime del Covid

Mercoledì 18 marzo deposizione della corona al Parco delle Querce con la Sindaca e le autorità cittadine

Cattolica ricorda le vittime del Covid. In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus, istituita nel 2020 dal Parlamento per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa della pandemia, l’Amministrazione comunale ha organizzato un momento di riflessione per mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 10, al Parco delle Querce, presso la targa commemorativa. Sarà deposta una corona a cui seguirà l’intervento della Sindaca Franca Foronchi. Saranno presenti la Giunta comunale, il presidente del Consiglio comunale, i consiglieri, le forze dell’ordine e i parroci della comunità.

“Oggi quei giorni così difficili sembrano lontani ma il dolore di chi ha perso i propri cari vive per sempre e noi vogliamo continuare a ricordare chi non c’è più a causa del Covid – spiega la Sindaca Franca Foronchi – e a far sentire la nostra vicinanza ai famigliari. Sarà anche un momento per rendere omaggio e ringraziare il personale sanitario che, con straordinario impegno, professionalità e senso di responsabilità, aveva sostenuto pazienti e famiglie affrontando senza sosta le sfide di quel periodo drammatico. Invito la cittadinanza a unirsi a noi in questo momento di raccoglimento e di memoria collettiva, come occasione per ricordare l’importanza della solidarietà, della cura reciproca e dell’essere comunità sempre”.