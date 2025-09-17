Cattolica e Rimini, 140.000 euro dalla Regione per la manutenzione dei porti

In totale 200.000 euro per i cinque porti regionali della costa adriatica

La Regione Emilia-Romagna stanzia 200.000 euro per il 2025 a favore di cinque porti regionali lungo la costa adriatica: Goro, Comacchio, Cesenatico, Rimini e Cattolica. “Di questi fondi, quasi 140 mila euro sono destinati alla provincia di Rimini, ripartiti tra i Comuni di Rimini e Cattolica in base alla rendicontazione delle spese sostenute nell’anno precedente" annuncia Alice Parma, vice capogruppo Pd e componente della Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità. “Nello specifico, al Comune di Rimini spettano 90.057,50 euro, mentre al Comune di Cattolica 47.467,93 euro, con un incremento complessivo di oltre 40 mila euro rispetto al 2024 solo sul nostro territorio”.

I contributi regionali sono destinati a spese di manutenzione ordinaria negli ambiti portuali, con particolare riferimento all’illuminazione e alla pulizia delle aree portuali, alla cura dei segnalamenti ottici per la navigazione, alla segnaletica stradale e alla manutenzione del verde pubblico. “Si tratta di risorse importanti che garantiscono una gestione più efficiente dei nostri porti e servizi migliori per operatori, cittadini e turisti. È un risultato concreto che valorizza il ruolo strategico delle infrastrutture costiere per la sicurezza, l'economia locale e la vivibilità del territorio” continua Parma, che conclude: “Dal 2019 al 2024, la programmazione regionale ha già destinato oltre 10 milioni di euro ai porti regionali: 6 milioni per interventi strutturali e 4,5 milioni per dragaggi. Questi fondi per il 2025 sono la conferma di un impegno costante nel potenziamento delle infrastrutture portuali”.