Cattolica festeggia il suo Acquario: giornata speciale con ingresso a 10 euro

Biglietto speciale per i residenti

Torna il Cattolica Day all’Acquario di Cattolica giovedì 30 aprile con biglietto speciale a 10 Euro per tutti i residenti di Cattolica. “Orgogliosi di crescere con la città” dichiara Patrizia Leardini.

Giovedì 30 aprile, nel giorno della Festa del Patrono San Pio V, l'Acquario di Cattolica celebra la città con il Cattolica Day: ingresso a 10 euro per tutti i residenti nel Comune di Cattolica, adulti e bambini, con documento di identità valido attestante la residenza, e accesso gratuito per i bimbi sotto il metro di altezza.

Sarà una giornata di pura emozione, con una visita che comprende tre percorsi con animali, al chiuso, tra ecosistemi marini, fluviali e terrestri, e due grandi mostre — Insetti Giganti XXL Edition all'interno e Il Mondo dei Dinosauri all'esterno — oltre agli imperdibili appuntamenti con le cibature degli animali, a tu per tu con biologi e keeper

“Siamo felici e orgogliosi di riaprire le porte dell’Acquario alla città e di offrire un ingresso speciale a tutti i Cattolichini – dice Patrizia Leardini, COO di Costa Edutainment – il Cattolica Day 2026 è il nostro modo di condividere con la città i percorsi, impegno, progetti ed evoluzione della missione di sensibilizzazione che l’Acquario porta avanti fino dalla sua nascita. L’Acquario e la città – prosegue Leardini - sono molto più che un binomio: lo dimostrano gli ottimi rapporti con territorio e scuole. Invitiamo i Cattolichini ad approfittare di questa giornata speciale tutta per loro”.

Dalla storia al futuro

Gli straordinari edifici della ex-colonia marina degli anni Trenta, ora secondo acquario italiano per grandezza e biodiversità con i suoi oltre 3.000 esemplari di oltre 400 specie, fa parte del panorama di Cattolica. Ogni anno, l’Acquario attrae centinaia di migliaia di visitatori nella Città della Regina.

I colori della vita: i tre itinerari con animali

Blu — Il respiro degli abissi È il percorso più esteso, dedicato al mondo marino. Qui si incontrano gli squali toro più grandi d’Italia i pinguini di Humboldt, i trigoni nella vasca tattile, coralli, pesci pagliaccio e meduse, in vasche tematiche che custodiscono esempi di ecosistemi da proteggere.

Giallo — L'energia mutevole dei fiumi È il regno delle agili lontre asiatiche dalle piccole unghie e dei caimani nani. Uno spazio che racconta l'equilibrio delicato delle zone umide.

Verde — I guardiani del tempo Qui dimorano rettili e anfibi: il pitone reticolato, le minuscole e letali rane freccia, camaleonti e basilischi.

Due grandi mostre naturalistiche

Insetti Giganti XXL Edition La sorprendente mostra dove le proporzioni si ribaltano: oltre 70 riproduzioni in resina ingrandite fino a 200 volte, per scoprire minuscole forme di vita.

Il Mondo dei Dinosauri (area esterna) – Tredici dinosauri iperrealistici, fra cui T-Rex e Spinosaurus, dove i bambini hanno a disposizione un’area di scavo per trovare fossili e denti di squalo.

Tutela, conservazione, divulgazione

La mission dell'Acquario di Cattolica include conservazione, tutela e divulgazione, compree nel progetto Salva una specie in pericolo, e presentate al grande pubblico in aree dedicate, quali ad esempio: Plastifiniamola, che sensibilizza sull'inquinamento da plastica nei mari e LIFE eLife– progetto cofinanziato dall'Unione Europea, con l’obiettivo di contribuire alla conservazione degli squali nel Mediterraneo.

Il programma del Cattolica Day

Giovedì 30 aprile, il pubblico potrà assistere alle cibature degli animali, a tu per tu con i biologi a questi orari: pinguini (ore 10:30 e 14:30), lontre (ore 10:45 e 16:00) e trigoni (12:15)

Per accedere all’Acquario a 10 Euro, adulti e minori devono presentare un documento di identità valido che attesti la residenza nel Comune di Cattolica, anche per i minori. Ingresso gratuito per i bimbi sotto i 100 cm di altezza, ai quali non è richiesto il docuento.

Animali: l'accesso è consentito solo ai cani di piccola taglia, che devono essere tenuti in borsa, nel trasportino o in braccio.

Info e dettagli su www.acquariodicattolica.it