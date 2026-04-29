Cattolica, giovani talenti dell’arte in gara per il Certamen “Emilio Filippini”

In finale 31 studenti da istituti di Romagna e Marche: il 4 maggio la prova su “Il Sogno”, tra analisi critica e test di storia dell’arte per valorizzare talento e patrimonio culturale

Entra nel vivo la seconda edizione del Certamen di Storia dell’Arte “Emilio Filippini”, l’iniziativa culturale promossa dal Lions Club Cattolica in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E. Filippini” e il Comune di Cattolica. Un concorso nato per valorizzare il talento critico degli studenti della scuola secondaria di primo grado, stimolando la conoscenza del patrimonio artistico come strumento di crescita personale. L’edizione 2025-2026 ha registrato una partecipazione straordinaria: 160 studenti selezionati per merito (il bando, infatti prevede la media dell’otto in Arte) si sono messi alla prova nelle selezioni interne, dimostrando un vivo interesse per la disciplina. Di questi, solo 31 ragazzi e ragazze hanno ottenuto il pass per la fase finale del 4 maggio, rappresentando con orgoglio i propri Istituti: Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Filippini" di Cattolica, Istituto Comprensivo Statale "San Giovanni in Marignano", Istituto Comprensivo "Giacomo Leopardi" di Pesaro, Scuola Secondaria di Primo Grado "P. Zangheri" di Forlì.

Per questa edizione, la Commissione Scientifica ha scelto un tema suggestivo e profondo: “Il Sogno”. Gli studenti finalisti dovranno affrontare una prova di 90 minuti che comprende un test a risposta multipla e l’analisi critica di un’opera d’arte appartenente al periodo tra il XIX secolo e l’inizio del XX.

Il concorso è dedicato alla memoria di Emilio Filippini (1870-1930), pittore cattolichino che fece della luce e del lirismo paesaggistico la sua cifra stilistica, lasciando un segno indelebile nel panorama culturale locale.

Il Certamen si distingue per una formula originale: gli studenti gareggiano individualmente per il titolo di vincitore (saranno premiati i primi tre classificati), ma i loro punteggi contribuiranno a determinare la graduatoria degli Istituti. Un modo per premiare non solo l’eccellenza del singolo, ma anche il lavoro di squadra e l'impegno formativo dei docenti.

Il Lions Club Cattolica, attraverso questo service, intende dare concretezza all’Articolo 9 della Costituzione Italiana, che tutela il patrimonio storico-artistico come fondamento dell'identità nazionale. Come ricordato anche da Papa Francesco I, "L'arte rigenera lo spirito umano, proprio come l'acqua rigenera il deserto secco e arido".

La prova finale si terrà lunedì 4 maggio alle ore 15.30, nella sede dell'Istituto Comprensivo Statale “Cattolica”, via del Partigiano 10. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà giovedì 28 maggio, alla presenza delle autorità locali, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche.



