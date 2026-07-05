Cattolica, il camp per giovani calciatori interamente in inglese è un successo

Il progetto nasce dall'idea di Filippo Masini e Ivan Ambrosio

Si è concluso venerdì (3 luglio) a Cattolica il Next Gen League Camp 2026, camp per i giovani calciatori interamente in inglese. Un'esperienza entusiasmante che ha visto la partecipazione di 45 ragazzi.

Il progetto, nato dall'idea di Filippo Masini e Ivan Ambrosio, condivide la passione per le metodologie tecniche delle Academy della Premier League. Con la guida di Ivan Ambrosio come direttore tecnico, ex Chelsea e Fulham, e con il contributo di Joshua Hallett per il Cardiff e di Isaiah per il Crystal Palace, i partecipanti hanno affrontato un percorso di crescita sia calcistica che umana. Notevole l'apporto di Alex Lowes, tifosissima dell'Arsenal, che ha curato le attività di speaking, e di Silvia D'Amico, esperta insegnante di yoga, che in pochissimo tempo ha guidato i ragazzi nel lavoro sulla respirazione e sul focus.