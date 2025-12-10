Cattolica inaugura il Natale con il Bosco di Luce: ed è subito successo

Famiglie e visitatori animano la città tra installazioni luminose e laboratori creativi sulla sostenibilità

Le festività natalizie a Cattolica sono ufficialmente iniziate e la città ha risposto con una grande partecipazione. Il Bosco di Luce, cuore pulsante del programma natalizio, si è animato fin dai primi giorni con un flusso costante di famiglie, bambini e visitatori che hanno scelto di vivere la magia delle prime accensioni e delle installazioni diffuse.

Particolare entusiasmo per la Serra dei Sogni, lo spazio dedicato ai laboratori creativi ispirati all’economia circolare, alla sostenibilità e al recupero dei materiali, reso possibile grazie al contributo di Altamarea Beach Village. Le attività, pensate per coinvolgere grandi e piccoli, stanno offrendo un’occasione educativa e divertente per riflettere sul rispetto dell’ambiente.

“Il tema di questo Natale, oltre al gusto e la magia è la tradizione e l’attenzione all’ambiente – sottolinea l’Assessora al Turismo e ai Grandi Eventi, Elisabetta Bartolucci –. Abbiamo scelto arredi di recupero e una poetica senza tempo che accompagni i cittadini in una suggestione legata al riuso della materia ed all’economia circolare. Il nostro obiettivo è trasmettere un messaggio chiaro: anche attraverso la bellezza si può promuovere una cultura più responsabile.”

Secondo Bartolucci, il primo bilancio è “decisamente positivo”:

“Si percepisce il desiderio delle persone di vivere la città con lentezza, di riscoprire il valore dei luoghi dell’incontro e della relazione. Natale, per Cattolica, è anche questo: comunità, territorio, accoglienza e cura degli spazi condivisi.”

L’Assessora ha inoltre espresso un ringraziamento ai partner che hanno reso possibile il progetto: “Il sostegno di Riviera Banca e Gruppo Hera è fondamentale per promuovere una visione di città attenta alla qualità della vita, alla cultura della sostenibilità e alla partecipazione ed al territorio.”

Le iniziative natalizie proseguiranno per tutto il periodo delle feste, con eventi, installazioni e laboratori anche a cura di Staccoli e Biblioteca di Cattolica, pensati per valorizzare l’identità di Cattolica e accompagnare cittadini e ospiti in un percorso immersivo fatto di luce, creatività e relazione.