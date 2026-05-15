Cattolica, incontro pubblico sulla Protezione civile e il Piano comunale di emergenza

Giovedì 21 maggio a Palazzo del Turismo serata informativa su prevenzione, gestione delle emergenze e ruolo del volontariato sul territorio

Un incontro aperto alla cittadinanza per conoscere più da vicino le buone pratiche di protezione civile, il funzionamento del Piano Comunale di Emergenza del Comune di Cattolica e il ruolo del volontariato sul territorio. Si terrà giovedì 21 maggio, alle ore 21, a Palazzo del Turismo (Via Mancini, 24). Interverranno la Sindaca Franca Foronchi, l’Assessore alla protezione civile Alessandro Uguccioni, il dirigente di protezione civile Baldino Gaddi, il coordinatore di protezione civile per il Comune Francesco Gaia, il presidente del coordinamento Associazioni di volontariato di Protezione civile della provincia di Rimini Carlo Zecchin, il responsabile C.S. dei Comuni della Riviera del Conca Mario Sala e il geologo responsabile dell’ufficio unico servizio di allertamento dei Comuni e delle Unioni della provincia di Rimini Pietro Cucci. Saranno approfonditi temi legati alla prevenzione, alla gestione delle emergenze e alla sicurezza della comunità.

“È un incontro molto importante per informarsi e costruire insieme una cultura della protezione civile – spiega la Sindaca Foronchi – Partecipare significa contribuire in modo concreto alla sicurezza della nostra comunità. Essere informati sui comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza, conoscere i rischi del territorio e sapere come intervenire nei momenti di difficoltà può fare la differenza. Attraverso questo incontro pubblico puntiamo a rafforzare il senso di responsabilità collettiva e la collaborazione tra cittadini, volontariato e istituzioni. La prevenzione e la preparazione sono strumenti fondamentali per affrontare con maggiore efficacia situazioni di emergenza e tutelare le persone e il territorio.

Grazie a tutti i volontari della nostra Protezione civile, agli uffici, operatori e professionisti che hanno reso possibile questa serata di informazione e confronto e che si impegnano ogni giorno a tutela dei cittadini e del territorio”.

L’incontro pubblico è stato organizzato dalla Protezione civile di Cattolica che ha partecipato con un progetto a un bando di Coop Alleanza 3.0. Progetto che è risultato tra i più votati.