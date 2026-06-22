Cattolica issa bandiera blu, la sindaca: "Sostenibilità ambientale? Qui è anche culturale e sociale"

La prima cittadina Franca Foronchi: "Premiato il lavoro di squadra"

Per il 28° anno la Bandiera Blu sventola su Cattolica. Questa mattina22 giugno) (si è svolta la cerimonia di consegna ufficiale del prestigioso vessillo da parte del presidente della Fee (Foundation for Environmental Education) Claudio Mazza nelle mani della sindaca Franca Foronchi.

Dopo il rito dell’alzabandiera al pontile di via Fiume, accompagnato dall’inno europeo a cura della Publiphono, alla presenza di autorità civili, militari, associazioni di categoria, albergatori, operatori economici, cittadini e turisti, la cerimonia è proseguita sulla terrazza del “Bar Martino” con gli interventi della sindaca Foronchi, del presidente Mazza e di Roberto Fabbri dell’area manager Rimini Gruppo Hera che ha fatto il punto sulle opere del servizio idrico integrato realizzate per la tutela del mare e della balneazione di Cattolica. Presenti, per illustrare progetti di sostenibilità ambientale, anche Vanessa Tenti per la Cooperativa Bagnini Cattolica insieme con Detta Cirelli e Tiziana Amore di “Diventa Biologo per un giorno”, Daniela Bartoli di Altamarea Beach Village con una delegazione di Marevivo Emilia-Romagna e il docente Marco Panzetta dell’IC Cattolica.

“Anche quest’anno ci è stato confermato questo prestigioso riconoscimento – interviene la sindaca Franca Foronchi – che premia tutto il grande lavoro corale che abbiamo messo in campo. Come sempre non è solo un punto di arrivo, ma di continua ripartenza all’interno di una visione più ampia di città. Una visione a lungo termine di quello che vogliamo realizzare. La Bandiera Blu non è solo qualità del nostro mare, le nostre acque sono sempre state balneabili, ma è anche qualità dei servizi, di investimento nella raccolta differenziata, di sicurezza e accessibilità delle spiagge, di presenza di piste ciclabili e, altro tassello fondamentale, di educazione alla sostenibilità ambientale nelle nostre scuole. Quest’anno abbiamo presente anche il nostro istituto di Cattolica dove, grazie all’impegno e alla passione dei docenti, i nostri giovani vengono educati e responsabilizzati attraverso gesti quotidiani al rispetto e alla cura dell’ambiente. Grazie all’ufficio ambiente e a tutti gli uffici che hanno collaborato per portare a Cattolica questo riconoscimento. E grazie a tutti voi, cittadini e operatori, che con il vostro impegno quotidiano avete reso possibile questo traguardo”.

“La Bandiera Blu è un grande lavoro di squadra – spiega il presidente della Fee Claudio Mazza - il momento più importante non è quando si riceve il vessillo, ma quando si decide di iniziare il percorso. È una scelta politica forte, in cui si tirano fuori le criticità proprio perché è un percorso improntato al miglioramento continuo. Sulla sostenibilità si spendono tante parole, noi della Fee guardiamo i fatti concreti. Non si tratta solo della qualità del mare, i criteri sono ben 34 e abbracciano tanti altri temi come depurazione, allacci delle fognature, sicurezza dei bagnanti, gestione rifiuti. A passare al vaglio le candidature è una commissione composta da tante istituzioni come Ministeri dell’ambiente, turismo, agricoltura, dall’Istituto superiore della qualità, Cnr, Ordine dei chimici, le quali per 3 mesi valutano i requisiti delle diverse località. Come dico sempre, la Bandiera Blu fa parlare uffici che spesso neanche si parlano, è qualcosa che coinvolge l’intera comunità, a partire dalla scuola e dai giovani. La scuola gioca un ruolo di grande rilevanza. I ragazzi capiscono subito che il gesto a tutela dell’ambiente che compiono a Cattolica come nel resto del mondo, fa la vera differenza. I giovani non sono i futuri cittadini, caso mai sono i futuri decisori. Sono i cittadini di oggi. Complimenti a Cattolica”.