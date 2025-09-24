Cattolica, lavori per una moderna stazione ferroviaria: il cantiere si concluderà entro giugno

L'amministrazione comunale incontra Rfi per il punto sui lavori

I lavori di restyling della stazione ferroviaria di Cattolica si concluderanno entro giugno 2026. Nel dettaglio l'intervento prevede la riqualificazione dell'edificio principale della stazione, con un nuovo e moderno atrio di ingresso, della piazza e anche del parcheggio, che sarà dotato di una velostazione per biciclette. È previsto inoltre un secondo stralcio, con la sistemazione dell'ingresso a monte della ferrovia: in questo caso i lavori si concluderanno nel 2027. Il punto sui cantieri è stato effettuato in mattinata (mercoledì 24 settembre) tra la sindaca Franca Foronchi, l'assessore Alessandro Uguccioni e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana. "La nuova piazza sarà completamente ripensata come luogo di accoglienza, con maggiore vivibilità e servizi più adeguati. Questo progetto ci consentirà inoltre di intercettare un numero crescente di treni, migliorando i collegamenti e rendendo Cattolica sempre più raggiungibile e attraente", spiegano sindaco e assessore al termine dell'incontro.