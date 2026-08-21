Cattolica, manovra azzardata sulla statale: scooterista finisce al Bufalini

La 60enne al volante di una Mito è uscita dal distributore e ha imboccato la strada contromano, proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un motorino

È bastata una frazione di secondo perché la carreggiata della Statale 16 di Cattolica diventasse teatro di uno scontro violento. Erano circa le 22 di ieri quando un'Alfa Romeo Mito, uscita dall'area di servizio nei pressi del McDonald's cattolichino, ha effettuato una manovra vietata per immettersi sulla statale in direzione sud.

La vettura, secondo una prima ricostruzione, avrebbe percorso la curva in senso contrario, finendo per trovarsi sulla traiettoria dei mezzi che viaggiavano verso nord. Proprio in quel momento stava arrivando uno scooter Honda, diretto verso Pesaro e condotto da un uomo di 60 anni. Lo scooterista si è ritrovato davanti all'improvviso l'Alfa Romeo e non ha avuto il tempo di evitare l'impatto. Lo scontro è stato particolarmente violento: il 60enne è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto pesantemente sull'asfalto.

Le sue condizioni hanno richiesto l'intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito, stabilizzandolo prima di caricarlo sull'ambulanza. L'uomo è stato quindi trasferito d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è arrivato in codice di massima gravità.Per consentire di ricostruire quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri. I militari hanno effettuato i rilievi sulla Statale e raccolto gli elementi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e le responsabilità dei due conducenti.

L'incidente ha provocato anche rallentamenti nella zona durante le operazioni di soccorso e i rilievi.