Cattolica, un dono al Teatro della Regina: una carrozzina per l’accessibilità del palcoscenico

L’iniziativa rafforza il percorso di abbattimento delle barriere architettoniche. Il contributo arriva dai proventi dello spettacolo realizzato con scuole e famiglie del territorio

Dopo il montascale a cingoli, una carrozzina per permettere a persone con mobilità ridotta di poter accedere al palcoscenico. È il nuovo dono al Teatro della Regina e alla città da parte della compagnia “Quattro Baiocchi”. Un ulteriore supporto che rende il Teatro di Cattolica, che vanta già una pedana mobile e altri strumenti di abbattimento delle barriere architettoniche, ancora più accessibile, inclusivo e fruibile.

“Grazie di nuovo alla compagnia teatrale “Quattro Baiocchi” per questo regalo prezioso - commenta il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini -. È un gesto di grande generosità, attenzione e cura verso la comunità. Avevano già donato il montascale e ora questa carrozzella di un modello perfettamente compatibile con questo dispositivo. Il lavoro che la compagnia “Quattro Baiocchi” porta avanti da anni mettendo in scena spettacoli di solidarietà ha lasciato e continua a lasciare un segno tangibile a beneficio di tutta la collettività. Un lavoro che coinvolge, oltre agli adulti che fanno parte della compagnia, le scuole e i nostri giovani, offrendo loro l’opportunità di fare esperienza del teatro e quindi della cultura, contribuendo così a formare e ad arricchire il loro percorso di crescita. Il nostro obiettivo è anche quello di portare a teatro sempre più giovani. E ci si sta riuscendo grazie anche al progetto che la compagnia dei “Quattro Baiocchi” porta ogni anno nelle scuole della città, facendo scoprire ad alunni e alunne la magìa del palcoscenico e del teatro. Mi preme sottolineare che siamo sensibili all’abbattimento delle barriere architettoniche e al tema dell’accessibilità e su questo fronte ci tengo a ricordare che la nostra stagione teatrale di prosa è l’unica in Italia a essere interamente audio descritta e quindi accessibile a persone non vedenti”.

La carrozzella è stata acquistata dalla compagnia con il ricavato dello spettacolo, andato in scena giovedì scorso, 14 maggio, al Teatro della Regina, dal titolo “30 e più in un letto”, regia di Marcello Franca, sceneggiatura di Carla Iacucci Chiodi, organizzazione di Nadia Vagnini, a cui hanno partecipato genitori e alunni e alunne dell’Istituto comprensivo di Cattolica (3A e 3B Repubblica, 3B Carpignola e 3° Torconca), Corale In-canto in coro.

“Siamo arrivati al 18esimo anno di attività con questo spettacolo a cui partecipano le scuole della città – spiega Nadia Vagnini – All’inizio di questa avventura all'inizio eravamo un gruppo di 20 genitori con le classi aderenti, ora siamo più di 40. C’è chi in tutto questo tempo non ha mai lasciato il progetto e nel frattempo è pure diventato nonno. Lo spettacolo di quest’anno è il simbolo della nostra compagnia. Dal titolo del 2009 di “Dieci e più in un letto” quest’anno abbiamo modificato in “30 e più in un letto” proprio per celebrare la crescita continua della compagnia. Il soggetto è tratto dalle opere di Allan Ahlberg e Rohal Dahl. Con bambini e bambine delle scuole c’è tutto un lavoro di preparazione sui testi che precede lo spettacolo. Un progetto davvero molto bello per il quale riceviamo l’aiuto di tante persone. C’è un grande sostegno e disponibilità da parte di tutti e tutte. E quello che noi riceviamo torna ancora più grande nel dono che riusciamo a fare alla città. Grazie anche all’Amministrazione per la grande attenzione che dedica alla scuola e per la collaborazione che ci ha riservato in questi anni, non è scontato, in altre città restano sorpresi quando raccontiamo del sostegno che riceviamo”.