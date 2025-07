Cattolica: prosegue la riqualificazione di marciapiedi e strade

Le dichiarazioni della Sindaca Foronchi e dell'assessore ai Lavori pubblici Uguccioni

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di Cattolica per migliorare la sicurezza e il decoro urbano. In questi giorni sono partiti diversi interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi e strade cittadine. In via XXIV Maggio sono iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi e delle aiuole. Al termine di questa fase, si procederà con l’asfaltatura dell’intera carreggiata.

In via Andrea Costa si stanno completando i lavori di riqualificazione dei marciapiedi; a seguire, si procederà con la nuova asfaltatura della strada principale e delle traverse adiacenti: via Calatafini, via Amici, via Leonardo Da Vinci e via Castelfidardo.

La prossima settimana prenderanno il via anche i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via Verdi, nel tratto compreso tra piazza De Curtis e via Irma Bandiera.

Questi interventi rientrano in un programma di manutenzioni diffuso, volto a garantire maggiore fruibilità e sicurezza della viabilità pedonale e stradale, con particolare attenzione alle esigenze dei residenti.

La Sindaca Franca Foronchi sottolinea:

“Con questi interventi continuiamo a prenderci cura della città, rispondendo in modo concreto alle esigenze dei quartieri e dei cittadini. La manutenzione delle strade e dei marciapiedi non è solo una questione di decoro, ma anche di sicurezza e di qualità della vita quotidiana. Si tratta di un piano di asfaltature che non si era mai visto negli ultimi 30 anni. La sistemazione di marciapiedi e la riqualificazione di tante strade è frutto di una programmazione puntuale che ha visto impegnare1 milione e 600mila euronel 2025. Ringrazio l’ufficio tecnico e tutte le maestranze impegnate in questo importante lavoro di riqualificazione diffusa.”

L’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni aggiunge:

“Abbiamo impostato un programma organico di manutenzione straordinaria che coinvolge diverse aree di Cattolica. Ogni intervento viene pianificato per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e garantire tempi certi di realizzazione. Dopo la sistemazione dei marciapiedi e delle aiuole, procederemo con nuove asfaltature per migliorare la percorribilità di strade e marciapiedi. È un investimento che guarda al presente e al futuro della città.”