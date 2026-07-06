Cattolica sempre più connessa: attivi 28 nuovi punti WiFi gratuiti sul lungomare e al porto

La rete “EmiliaRomagnaWiFi Costa” offre connessione gratuita e senza registrazione 24 ore su 24

Cattolica ancora più connessa. È infatti attiva anche nella Regina la rete pubblica gratuita "EmiliaRomagnaWiFi Costa", il progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna che porta la connessione WiFi a banda ultra-larga lungo tutta la Riviera. Sono 28 i punti di accesso installati tra il lungomare e l'area del porto, a disposizione di cittadini e turisti per navigare gratuitamente, 24 ore su 24, senza necessità di registrazione.

L'intervento rientra nel piano EmiliaRomagnaWiFi Costa, che prevede entro il 2026 circa 800 punti di accesso distribuiti lungo gli 85 chilometri di costa emiliano-romagnola, dai Lidi Ferraresi fino a Cattolica. Il progetto è parte della strategia regionale Data Valley Bene Comune, che punta a rendere sempre più diffusi e accessibili i servizi digitali su tutto il territorio. La rete, realizzata e gestita da Lepida ScpA, è collegata in fibra ottica e garantisce una connessione a banda ultra-larga.

“La trasformazione digitale non è un obiettivo astratto, ma un investimento concreto nella qualità dei servizi e nella competitività del territorio – commenta l’Assessora alla transizione digitale Claudia Gabellini – L’attivazione di EmiliaRomagnaWiFi Costa rappresenta un ulteriore tassello del percorso che la nostra amministrazione sta portando avanti per rendere Cattolica una città sempre più innovativa, accessibile e connessa. Un percorso che ha trovato un importante riconoscimento anche nel recente premio nazionale ottenuto dal Comune per l'innovazione digitale, a conferma dell'impegno profuso nell'adozione di strumenti e servizi capaci di migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Offrire oggi una connessione pubblica gratuita e ad alte prestazioni significa rispondere alle esigenze di residenti, turisti, operatori economici e imprese, rafforzando ulteriormente l'attrattività della nostra città”.

Con l’attivazione dei nuovi punti WiFi, Cattolica amplia la propria rete di servizi digitali nelle aree di maggiore frequentazione, offrendo un'infrastruttura moderna che contribuisce a migliorare l'esperienza di chi vive e visita la città.

L’intera rete regionale EmiliaRomagnaWiFi conta oggi quasi 13.000 punti di accesso distribuiti in piazze, edifici pubblici, biblioteche, impianti sportivi, strutture sanitarie e luoghi della cultura, servendo ogni anno oltre 7 milioni di utenti.