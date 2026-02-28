Cattolica: Simone Cristicchi a Teatro con lo spettacolo su San Francesco

Al centro della narrazione si staglia il sottile confine tra follia e santità

È Simone Cristicchi il protagonista dello spettacolo in scena martedì 3 marzo alle 21 al Teatro della Regina. Il cantautore e attore porterà sul palco di Cattolica Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli, intenso e poetico lavoro teatrale dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi, tra parole, musica e riflessione.

Dopo il grande successo ottenuto in tutta Italia, con oltre 60.000 spettatori, e l’apprezzamento unanime di pubblico e critica, lo spettacolo prodotto dal Centro Teatrale Bresciano continua a toccare il cuore con la sua forza poetica e spirituale. Tra riflessioni, interrogativi e canzoni inedite firmate dallo stesso Simone Cristicchi insieme alla cantautrice Amara, l’artista romano restituisce un ritratto originale e profondamente umano del “Santo di tutti”: non un’icona distante, ma un uomo attraversato dalla crisi, consumato dai dubbi, un laico che imparava facendo, crescendo attraverso gli incontri.

Un esempio capace di attrarre attorno a sé una comunità, ma anche di suscitare sospetti e diffidenze. Tra questi emerge la figura di Cencio, stracciaiolo girovago, inventore di una lingua tutta sua e osservatore disincantato del cammino di Francesco, personaggio interpretato dallo stesso Cristicchi.

Al centro della narrazione si staglia il sottile confine tra follia e santità, nodo cruciale della vicenda umana e spirituale di San Francesco d'Assisi. E ancora: la scelta radicale della povertà, la ricerca della perfetta letizia, una spiritualità universale, l’utopia necessaria di un’umanità nuova capace di vivere in armonia con il creato. Temi che, nel frastuono e nella frammentazione della società contemporanea, risuonano con rinnovata urgenza.

Ne nasce uno spettacolo di straordinaria intensità emotiva, capace di far vibrare le domande più profonde e di accompagnare lo spettatore in un percorso intimo alla ricerca di una possibile risposta.

Il prossimo appuntamento a teatro è in programma sabato 7 marzo: in scena il Balletto di Milano con Romeo e Giulietta.