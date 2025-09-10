Cattolica, sorpreso a rubare le offerte in chiesa

Il parroco lo scopre con metro e scotch: arrestato un 48enne senza fissa dimora, già noto per colpi simili

Armato di metro da muratore, scotch e torcia, aveva appena ripulito la cassetta delle offerte della Chiesa di una parrocchia di Cattolica, portando via circa 50 euro. Un 48enne senza fissa dimora, già noto per furti simili nello stesso luogo e in altre parrocchie, è stato sorpreso dal parroco e arrestato dai Carabinieri. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto ma non ha disposto misure cautelari: l’uomo è tornato libero in attesa dell’udienza di novembre, quando dovrebbe patteggiare sei mesi.

L'uomo, come già detto, era implicato anche in altri furti di offerte, sia in questa che in altre parrocchie. I Carabinieri hanno a disposizione, per le indagini, le riprese delle telecamere di sorveglianza. Il 48enne, secondo quanto emerge, non era un bisognoso, indossando abbigliamento firmato dalla testa ai piedi. Questo episodio non è un unicum: tanti sacerdoti oggi si trovano vittime di persone che, celandosi dietro una presunta povertà, finiscono in realtà per compiere atti di minaccia e violenza, mettendo in pericolo l’incolumità dei sacerdoti e delle comunità loro affidate. Si tratta spesso di situazioni vissute con paura e sofferenza: le denunce e gli interventi non sono certo rappresentazione di una volontà di agire contro gli ultimi, ma sono atti di tutela verso tutta la comunità.