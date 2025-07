Cattolica sotto shock: agente immobiliare muore a 27 anni in un volo dal balcone

Il giovane era originario di Viterbo e residente sulla riviera romagnola per lavoro

Lorenzo Ciofo, 27 anni, originario di Viterbo e residente da alcuni anni a Cattolica per lavoro, è morto dopo una tragica caduta dal balcone. L’incidente, avvenuto nella notte, è ancora sotto indagine da parte delle forze dell’ordine, ma al momento si ipotizza una caduta accidentale. Ciofo lavorava come agente immobiliare ed era molto apprezzato sia nella riviera romagnola che nella sua città natale. La notizia ha scosso profondamente amici, colleghi e familiari, che lo ricordano come un ragazzo serio, determinato e riservato, con grandi progetti per il futuro.