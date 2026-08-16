Cattolica, ultimo appuntamento con “Pane, Burro e Burattini”

Lunedì 17 agosto alle 21.30, in piazza Gian Franco Micucci, lo spettacolo “Il Dottore innamorato”

Terzo e ultimo appuntamento con l’incanto del Festival diffuso di teatro di animazione e figure. “Pane, Burro e Burattini” torna con lo spettacolo conclusivo dell’edizione 2026 lunedì 17 agosto, ore 21.30, in piazza Gian Franco Micucci (già piazza del Tramonto). Su il sipario su I Burattini della Commedia e "Il Dottore innamorato".

“Siamo arrivati all’ultimo spettacolo di “Pane, Burro e Burattini”, una rassegna che è ormai diventata un appuntamento molto atteso da cittadini e ospiti di Cattolica - commenta l'Assessora al Turismo e Grandi Eventi Elisabetta Bartolucci – Un festival che valorizza la tradizione del teatro di figura e offre occasioni di incontro e condivisione per bambini, famiglie e turisti, unendo cultura, intrattenimento e qualità artistica, oltre ad animare gli spazi pubblici e identitari della città”.

Il Festival diffuso PaneBurro&Burattini a Cattolica è organizzato da Arcipelago Ragazzi con il contributo del Comune di Cattolica e il sostegno della Regione Emilia Romagna.