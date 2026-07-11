Cattolica, via alla riqualificazione del Parco della Pace: investimento da 150mila euro

Il progetto prevede nuovi servizi igienici accessibili, giochi per bambini, un campo da beach bocce e interventi su camminamenti e arredi

Nuovi servizi igienici autopulenti accessibili a persone con disabilità, sistemazione di camminamenti pedonali adiacenti ai servizi igienici e panchine, campo da beach bocce, giochi per bambini. Pronto il progetto di riqualificazione del Parco della Pace di Cattolica, appena approvato dalla Giunta comunale. Lavori per un totale di 150mila euro, di cui 96mila ottenuti dall’Amministrazione comunale (Assessorato alla legalità) con la partecipazione al bando della Regione Emilia-Romagna su “Riqualificazione Urbana – Educazione alla legalità e prevenzione del conflitto sociale e intergenerazionale attraverso forme di aggregazione sociale”. La quota restante è a carico del Comune.

“Siamo pronti a intervenire sul polmone verde della nostra città – spiegano gli Assessori alla legalità e ai lavori pubblici Claudia Gabellini e Alessandro Uguccioni – Lavori che Cattolica attendeva da tempo per tornare a valorizzare al massimo delle sue potenzialità il bellissimo Parco della Pace. Non si tratta però solo di una riqualificazione strutturale. Agli interventi di risistemazione e nuovi arredi, affiancheremo anche la programmazione di azioni di prevenzione e contrasto a situazioni di disordine urbano come l'implementazione degli educatori di strada e i progetti su bullismo e legalità nelle scuole, con collaborazione con il Centro giovani di Cattolica, che continueranno anche per l'anno scolastico 2026/2027. Il Parco diventerà un luogo sempre più fruibile, uno spazio di aggregazione, socialità e inclusione per tutti e tutte. Ma soprattutto un luogo più sicuro. Il nostro ringraziamento alla Regione per il sostegno prezioso a questo progetto così importante per Cattolica, la sua comunità e per il territorio”.

In merito alle opere di riqualificazione, “i lavori di realizzazione del campo di beach bocce, dei servizi igienici autopulenti accessibili a persone con disabilità, sistemazione di camminamenti pedonali – proseguono gli Assessori Gabellini e Uguccioni – saranno eseguiti dalla ditta Geat, che ha avuto l’affidamento diretto”.

I giochi per bambini saranno forniti e posizionati dalla ditta “Stileurbano” che si occuperà anche della risistemazione delle panchine.

I lavori partiranno entro luglio e dopo una pausa ad agosto, riprenderanno per terminare ad autunno.