Cattolica: Vigili del Fuoco al freddo senza riscaldamento

L'impianto di climatizzazione risulta guasto dall'inizio di giugno

La Segreteria Provinciale CO.NA.PO. denuncia una situazione ormai insostenibile presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cattolica, dove l’impianto di climatizzazione risulta guasto dall’inizio di giugno. Nonostante le segnalazioni ripetute, il pieno coinvolgimento dell’amministrazione e il rimbalzo tra l’amministrazione e il Comune di Cattolica (proprietario dell’immobile) su chi dovesse eseguire la riparazione, da allora non è stato effettuato alcun intervento risolutivo.

Durante l’estate appena trascorsa il personale operativo ha svolto il proprio servizio senza alcuna forma di climatizzazione, affrontando ondate di caldo intenso e condizioni di lavoro che avrebbero richiesto ambienti adeguatamente raffrescati.

Oggi, con l’arrivo del freddo e le prime nevicate già registrate sui rilievi della zona, la situazione è peggiorata: il distaccamento è privo di riscaldamento, mettendo i lavoratori davanti a condizioni ambientali non più tollerabili.

È inaccettabile che chi garantisce ogni giorno la sicurezza dei cittadini debba operare in ambienti non conformi ai requisiti minimi di salubrità e benessere, previsti dalle norme vigenti e dalle basilari tutele per la salute dei lavoratori.

Il CO.NA.PO. chiede con forza un intervento immediato da parte dell’amministrazione affinché l’impianto venga ripristinato senza ulteriori ritardi, ripristinando condizioni dignitose e sicure per tutto il personale del distaccamento.