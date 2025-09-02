Cavo elettrico pericolante in via XXIII Settembre, preoccupazione dei residenti

Per le vostre segnalazioni whatsapp 3478809485

Un cavo elettrico pericolante in via XXIII Settembre all'incrocio con via Zavagli. La segnalazione è arrivata in redazione al 3478809485. Siamo alla rotonda tra via Zavagli, XXIII Settembre e Matteotti. "Potrebbe anche essere strappato da camion o autobus particolarmente alti. È il caso di sistemarlo al più presto" scrive il nostro lettore.

