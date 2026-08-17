CBR celebra 80 anni con una grande festa per soci, lavoratori e famiglie

Circa mille persone alla serata organizzata nella sede della Cooperativa Braccianti Riminese

Una grande festa dedicata alle persone che ogni giorno contribuiscono alla vita e alla crescita della cooperativa. Sono state circa mille le persone che venerdì 14 agosto hanno partecipato alla serata organizzata da CBR – Cooperativa Braccianti Riminese nella propria sede, nell’ambito delle iniziative per celebrare gli 80 anni dalla fondazione.

Dopo il grande appuntamento istituzionale dello scorso 6 giugno al Palacongressi di Rimini, che aveva riunito soci, lavoratori, partner, rappresentanti delle istituzioni e del mondo cooperativo, CBR ha voluto proseguire le celebrazioni scegliendo questa volta di mettere al centro soprattutto dipendenti, soci, soci onorari e le loro famiglie.

Una serata pensata non come momento formale, ma come occasione per stare insieme e condividere un traguardo che appartiene prima di tutto alle persone che hanno costruito e continuano a costruire la storia della cooperativa.

La festa è iniziata alle 19 con un programma rivolto a tutte le età: truccabimbi e giochi per i più piccoli, attività e giochi per gli adulti e diversi food truck, che hanno accompagnato la serata trasformando gli spazi della sede CBR in un grande luogo di incontro e convivialità.

Tra i momenti di intrattenimento, lo spettacolo “Le Sirene Danzanti” di Mirco e Sandra e l’esibizione dell’Orchestra di Mirko Casadei, protagonista del concerto che ha coinvolto lavoratori e famiglie nel segno della tradizione musicale romagnola.

A chiudere la serata, uno spettacolo di fuochi d’artificio, momento finale di una festa che ha voluto unire generazioni diverse della grande comunità CBR.

L’iniziativa rappresenta una nuova tappa del programma con cui la Cooperativa Braccianti Riminese sta celebrando nel corso del 2026 i propri ottant’anni di attività. Fondata nel 1946 grazie all’iniziativa di un gruppo di lavoratori che scelse la cooperazione come strumento di crescita e sviluppo, CBR ha attraversato otto decenni di profonde trasformazioni economiche e sociali, mantenendo un forte legame con il territorio e con i valori del lavoro e della cooperazione.

“Sono le tantissime persone presenti alla festa – dichiara Valerio Brighi, presidente della CBR – il vero patrimonio della nostra azienda: i nostri lavoratori, i nostri soci, i soci onorari e le loro famiglie. È grazie a loro che oggi festeggiamo questo traguardo degli 80 anni. La festa del 14 agosto ha voluto essere soprattutto un momento di riconoscenza nei loro confronti e di condivisione con le famiglie, riaffermando quel senso di appartenenza che accompagna CBR dalla sua nascita. Continuiamo così a celebrare ottant’anni di storia guardando al futuro, senza dimenticare le persone che hanno reso possibile questo percorso”.