Ceccolini sesta ai Campionati Italiani Trail: continua una stagione da protagonista

La Riminese firma un altro piazzamento di prestigio tra i monti

Prosegue la stagione di alto livello della podista riminese Sara Ceccolini, protagonista di un 2026 ricco di risultati prestigiosi. Dopo il secondo posto ai Campionati Italiani della 50 chilometri e il quarto posto ai Campionati Italiani di maratona, l'atleta romagnola ha conquistato anche un brillante sesto posto ai Campionati Italiani Trail.

La rassegna tricolore si è disputata sabato 4 luglio nell'ambito della Primiero Dolomiti Marathon, tra i suggestivi sentieri del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Nella prova di 42 chilometri con 1.300 metri di dislivello, Ceccolini ha sfidato alcune delle migliori specialiste italiane della disciplina, chiudendo con un prestigioso sesto posto assoluto.

Atleta del Cesena Triathlon e punto di riferimento del gruppo Endurance Romagna allenato da Andrea Sanguinetti, Ceccolini ha commentato con entusiasmo la sua prima esperienza su una distanza trail così impegnativa: «È stata una grande avventura, fuori dalla mia comfort zone. Un percorso tecnico e molto impegnativo che mi ha lasciato preziosi insegnamenti. Sono felice del risultato e di aver condiviso questa esperienza con le migliori interpreti della specialità».

Un fine settimana all'insegna dello sport anche fuori dal percorso di gara. Il giorno successivo, infatti, Sara Ceccolini ha raggiunto Corvara per sostenere il marito, il nutrizionista riminese Samuele Valentini, esperto di performance sportiva, impegnato nella Maratona dles Dolomites. Alla prestigiosa granfondo, che ha visto al via circa 8.000 ciclisti provenienti da 78 Paesi, Valentini ha completato il percorso in 5 ore e 20 secondi, chiudendo al 48° posto assoluto.