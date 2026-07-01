"Celebration of American Songs": l'Indipendenza Americana viene celebrata anche a Novafeltria

Sabato 4 luglio al Teatro Sociale di Novafeltria Andrew Garland

Sabato 4 luglio 2026, il sipario del Teatro Sociale di Novafeltria si alzerà su un evento unico nel suo genere: "Celebration of American Songs". La data del 4 luglio non è, ovviamente, casuale. Nel 1776 prese il via quel percorso di indipendenza, emancipazione e affrancamento che portò alla nascita degli Stati Uniti d'America. Una ricorrenza da sempre sacra per il popolo americano, che oggi assume un significato ancor più profondo. In un periodo storico complesso come il nostro, caratterizzato purtroppo da inquietanti processi di inversione di rotta rispetto ai diritti e alle libertà faticosamente conquistati nel tempo, celebrare l'indipendenza attraverso l'arte diventa un atto di resistenza culturale. Le arie proposte richiameranno proprio la tradizione legata a questi valori fondanti.

L'attesa è tutta per il protagonista della serata: Andrew Garland. Americano doc, Garland è universalmente riconosciuto a livello globale come un vero e proprio leader nel campo del recital. Celebrato dalle firme più autorevoli della critica musicale internazionale per le sue straordinarie doti vocali, l'artista è noto soprattutto per le sue immense capacità comunicative, capaci di abbattere ogni barriera tra palco e platea e di toccare le corde più intime degli spettatori.

Per la Valmarecchia e per l'Italia intera si tratta di un'occasione unica e irripetibile per ascoltare dal vivo un interprete unico nel suo genere, raramente presente nei cartelloni europei. Un uomo dalle mille sfaccettature che, oltre a calcare i palcoscenici più prestigiosi del mondo, coltiva una viscerale passione per le due ruote: Garland è infatti un puro e appassionato ciclista, un dettaglio che lo rende ancora più vicino allo spirito dinamico e accogliente delle nostre colline riminesi.

Il concerto è il frutto di una prestigiosa produzione internazionale che conferma la Valmarecchia come polo d'eccellenza per la lirica globale. Dietro le quinte dell'evento lavorano due realtà di altissimo profilo: Voci nel Montefeltro, sotto la guida esperta del direttore artistico Ubaldo Fabbri, da anni punto di riferimento per la valorizzazione del talento operistico nel territorio; e la Musica Lirica USA, capitanata dalla direttrice artistica Brigida Bziukiewicz Kulig, che porta in Romagna l'eccellenza dei migliori interpreti d'oltreoceano.

Gli organizzatori ci tengono a sottolineare un aspetto fondamentale per tutta la cittadinanza della Valmarecchia e per i turisti della costa riminese: la serata al Teatro Sociale di Novafeltria è ad ingresso libero e non ad invito. Non ci sono barriere né esclusioni: la grande musica e i valori del 4 luglio sono un patrimonio da condividere con chiunque vorrà farsi rapire dal talento di un artista leggendario.