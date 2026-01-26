Cellulari e telecamere sotto la lente: il processo a Louis Dassilva entra nel vivo dei rilievi tecnici

Oggi parlano i periti della "Cam 3"

Riprende oggi con l’ottava udienza il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino. In aula saranno ascoltati i consulenti sulla telecamera della farmacia (Cam 3), chiamati a riferire sui passaggi ripresi e sulle analisi dei telefonini.

Tra i testimoni anche una vicina di casa della vittima, alcune amiche di Manuela Bianchi e agenti dello Sco e della polizia giudiziaria. Non deporrà oggi Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato Louis Dassilva: la sua testimonianza è stata rinviata a lunedì 2 febbraio.

Presente in aula lo stesso Dassilva. Venerdì 30 gennaio è invece fissata l’udienza davanti al Tribunale della Libertà di Bologna per il riesame della custodia cautelare.