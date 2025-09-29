Cena e furto, poi la folle corsa: 51enne napoletano identificato e arrestato

L’uomo aveva cenato senza pagare, rubato 500 euro dalla cassa e rischiato di investire un cameriere in fuga

Dopo due mesi di indagini i carabinieri di Riccione e Cattolica hanno identificato e ottenuto la custodia cautelare in carcere per un 51enne napoletano, già noto per furti e truffe. L’uomo, lo scorso 1° agosto, dopo aver cenato in un’osteria di Misano Adriatico senza pagare, aveva rubato 500 euro dalla cassa e, fuggendo in auto, aveva rischiato di investire un cameriere. Ne era nato un inseguimento tra San Giovanni in Marignano e Scacciano, durante il quale aveva guidato contromano e urtato uno scooterista. Pochi giorni dopo aveva replicato, facendo rifornimento senza saldare il conto.

Rintracciato grazie ad accertamenti tecnici, è accusato di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Al momento della notifica del provvedimento firmato dalla gip di Rimini, era già detenuto nel carcere di Salerno per un altro reato.