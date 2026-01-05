“Cento!”: il secolo di vita di Pietro Vincenzi accolto tra brindisi e abbracci

Il sindaco Filippo Sacchetti ha portato i saluti dell’Amministrazione, mentre una cinquantina di parenti hanno festeggiato con una torta speciale

A mezzanotte ha alzato le braccia al cielo e urlato a squarciagola “Cento!”. Così, sabato 3 gennaio, Pietro Vincenzi è entrato nel ristretto club dei centenari. Per poi ricevere nel pomeriggio l’abbraccio di una vera e propria “tribù” di familiari. Una cinquantina quelli radunati in casa di uno dei figli in via San Vito per intonargli gli auguri e brindare davanti alla maxi torta con l’immancabile cento al centro.

C’erano tutti, dalla sorella Giuseppina, “Pina”, in grande forma con i suoi 90 anni, ai figli Bruno e Nevio, ai nipoti, pro nipoti e parenti vari.

“Ho sempre fatto il facchino nella mia vita, se nell’anno nuovo c’è qualcosa da prendere su io ci sono” si è rivolto con grade spirito al sindaco Filippo Sacchetti che gli ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità. Di tutta la città, quella Santarcangelo in cui è nato e cresciuto e di cui è l’ultimo storico facchino.