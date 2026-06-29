Centralina Rimini Ausa sfiora i 35°C, tregua dal caldo solo da mercoledì
I consigli per proteggere anziani e fragili
Prosegue anche nel Riminese l'ondata di caldo che sta interessando tutta la Romagna. Per oggi è confermata l'allerta arancione per temperature elevate, con valori che nell'entroterra potranno superare i 35 gradi.
Secondo i dati di Arpae, ieri la centralina di Rimini Ausa ha registrato una temperatura massima di 34,9 gradi, mentre a Riccione sono stati raggiunti i 30,4 gradi, mitigati dalla brezza marina.
Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani e persone fragili. Le previsioni indicano una graduale attenuazione del caldo a partire da mercoledì, con temperature in lenta diminuzione.